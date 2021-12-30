الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال: استنفار طائرات سلاح الجو "الإسرائيلي" قبل قليل إلى حدود قطاع غزة بعد مخاوف من اختراق الاجواء من قبل طائرة مسيرة لحمـاس

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فضيحة جديدة لنتنياهو

وزيرا خارجية السعودية والاحتلال شاركا في لقاء افتراضي الأسبوع الماضي

من تضم تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة؟

القوات العراقية تقتل 6 إرهابيين في جبـل قـره جوخ بنينوى (فيديو)

روسيا : لا صحة للشائعات حول وقف المفاوضات النووية بواسطة ايران

الصين: امريكا ستدفع ثمنا باهظا بسبب تصرفاتها المتعلقة بتايوان