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روسيا : لا صحة للشائعات حول وقف المفاوضات النووية بواسطة ايران

روسيا : لا صحة للشائعات حول وقف المفاوضات النووية بواسطة ايران
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

 قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية السيدة "ماريا زاخاروفا" : ان المزاعم بشأن محاولة ايران وقف المفاوضات لاحياء الاتفاق الانووي، لا اساس لها ونحن لا نمتلك اي ادلة على ذلك".

العالم - ایران

واضافت السيدة "زاخاروفا" خلال مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس، ان "عملية المفاوضات بفيينا جارية والاطراف المفاوضة تواصل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق حاسم".

وصرّحت الدبلوماسية الروسية رفيعة المستوى : نحن ندعو الشركاء الغربيين التركيز على هذه الحقيقة، بأن امريكا التي وضعت اسس الاتفاق النووي، هي ذاتها التي انسحبت من هذا الاتفاق.

وبحسب زاخاروفا، "فإن الجانب الامريكي نادم عن فعلته اليوم".

كما انتقدت سياسة "الضغوط القصوى" المفروضة من جانب واشنطن على طهران؛ وقالت : نحن نعلم بتداعيات هذا النهج، وما تمخض عن الحظر الامريكي.

واستطردت : نحن نتطلع بان لا يتكرر هذا الخطأ من قبل سائر الشركاء.

وفيما طالبت امريكا بالامتثال الى كامل بنود الاتفاق النووي المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية : ان مفاوضات احياء الاتفاق النووي جارية في عاصمة النمسا، وموضوع التوصل الى اتفاق جديد ليس واردا هناك.

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