الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر في فيينا

العالم - خاص بالعالم

نبدأ جولتنا في الصحف العالمية اليوم من صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" التي نقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله إنه لا يوجد حاليا أي رادع لبرنامج إيران النووي. وأن إيران لم تعد خائفة.

كما تناول هذا المقال التصريحات المتكررة لروبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران، والتي أشار فيها إلى أن إيران تلعب بالنار على حد تعبيره.

وننتقل إلى صحيفة واشنطن بوست التي ركزت في تقريرها على وجهة نظر إيران بشأن إمكانية بيع نفطها بحرية.



وجاء في هذا التقرير أن موضوع ضمان رفع الحظر والتحقق منه لطالما كان من أهم القضايا التي أكدت عليها إيران وإن مسألة بيع النفط بحرية هي قضية جدية بالنسبة لإيران.



من جانبها أشارت وكالة رويترز في تقرير إلى أن إيران لم تسمح بحضور الولايات المتحدة بشكل مباشر في المفاوضات فيما يجب على باقي الأطراف التحرك ما بين إيران والولايات المتحدة، وأن الأخيرة أعربت عن إحتجاجها إزاء هذه القضية.

طبعا وفي التعقيب على هذا التقرير، ينبغي الإشارة إلى أن الأميركيين هم أنفسهم الذين انسحبوا من خطة العمل الشاملة المشتركة لذا هم غير قادرين الان على المشاركة بشكل مباشر في هذه المفاوضات.



وننهي جولتنا مع مقال لصحيفة الغارديان البريطانية التي تناولت فيه ترتيب الوفاء بالتزامات الأطراف المشاركة وقالت إن وجهة نظر إيران تتمثل في ضرورة ضمان بيع حجم معين من الصادرات النفطية والصناعية حتى تعود إيران لإستئناف العمل بالتزاماتها، لكن الأطراف الغربية تصر على القيام بذلك بشكل متزامن.

وهو موضوع دفع الأميركيين والأوروبيين إلى التنصل من التزاماتهم التي تضمنتها خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "من إيران " مع ضيف الحلقة :

- السيد هادي سيد أفقهي خبير الشؤون السياسية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...