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مصدر يمني: مقتل 11 وعشرات الجرحى بينهم قيادات من عناصر ميليشيات العمالقة المدعومة امارتيا جراء استهداف معسكر خمومة بمحافظة شبوة

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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