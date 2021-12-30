بوتين يبحث آخر مستجدات الوضع الفسطيني مع محمود عباس

العالم - فلسطين

وتبادل رئيس السلطة الفسطينية والرئيس الروسي، التهاني بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، متمنين أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبحث فلاديمير بوتين ومحمود عباس، آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية، على ضرورة وجود مسار سياسي مستند لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة عقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري.

وشدد محمود عباس، على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب من استيطان ومصادرة أراضي وهدم منازل وترحيل الفلسطينيين من القدس، والتنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين الشهداء، ووقف إرهاب المستوطنين، مؤكدا أن استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية: "ان الخطوات الاقتصادية والأمنية ليست بديلاً عن المسار السياسي، مؤكداً انه في حال عدم وجود مسار سياسي، واستمرار رفض "إسرائيل لحل الدولتين" والعمل على تقويضه، بالإضافة إلى مواصلة خنق الاقتصاد الفلسطيني واقتطاع الأموال، سيتم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة بهذا الخصوص، خاصة وأننا على أبواب عقد اجتماع هام للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

كما تم الاتفاق بين رئيس السلطة الفلسطينية والرئيس الروسي، على استمرار الاتصالات والمتابعة بين الجانبين في القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.