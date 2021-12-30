الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين يبحث آخر مستجدات الوضع الفسطيني مع محمود عباس

بوتين يبحث آخر مستجدات الوضع الفسطيني مع محمود عباس
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

جرى اتصال هاتفي بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم - فلسطين

وتبادل رئيس السلطة الفسطينية والرئيس الروسي، التهاني بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، متمنين أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبحث فلاديمير بوتين ومحمود عباس، آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية، على ضرورة وجود مسار سياسي مستند لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة عقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري.

وشدد محمود عباس، على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب من استيطان ومصادرة أراضي وهدم منازل وترحيل الفلسطينيين من القدس، والتنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين الشهداء، ووقف إرهاب المستوطنين، مؤكدا أن استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية: "ان الخطوات الاقتصادية والأمنية ليست بديلاً عن المسار السياسي، مؤكداً انه في حال عدم وجود مسار سياسي، واستمرار رفض "إسرائيل لحل الدولتين" والعمل على تقويضه، بالإضافة إلى مواصلة خنق الاقتصاد الفلسطيني واقتطاع الأموال، سيتم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة بهذا الخصوص، خاصة وأننا على أبواب عقد اجتماع هام للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

كما تم الاتفاق بين رئيس السلطة الفلسطينية والرئيس الروسي، على استمرار الاتصالات والمتابعة بين الجانبين في القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

حماس: لدينا قرار استراتيجي ثابت وإجماع حول العلاقة مع إيران

الاحتلال يجرّف مساحات زراعية واسعة بالنقب المحتل

الجهاد الاسلامي: الضفة تعيش مرحلة جديدة من الانتفاضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في بانوراما.. "سيمرغ"في الفضاء بنجاح، ايران والتقدم العلمي..احتجاجات السودان، هل أصبح الحكم المدني قريب المنال؟

الصحة الايرانية: 1936 إصابة و 45 وفاة جديدة بكورونا

رئيسي: الاعداء يحاولون الايحاء بعدم امكانية حل المشاكل الداخلية

أشرف غني: خطأي الوحيد هو الوثوق بأميركا وشركائها الدوليين

ملك البحرين يعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى سوريا

الكشف عن مخطط استيطاني خطير في حي سلوان