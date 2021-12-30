الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ايرج مسجدي: الشهيدان سليماني والمهندس تمكنا من استئصال الإرهاب من الأراضي الإسلامية لا سيما من الأراضي العراقية

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يبحث آخر مستجدات الوضع الفسطيني مع محمود عباس

مبادرة تونسية تعتزم مقاضاة الرئيس سعيد إثر إقرار “قانون المالية”

باقري كني: إحرزنا تقدما في مفاوضات فيينا

لماذا تحرص السعودية على عرض الملك سلمان بين الحين والآخر؟

السلطة الفسطينية تعتقل طلاب جامعيين في الضفة الغربية

زاخاراوفا: زيلينسكي بات يشكل تهديدا لبلاده