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شاهد.. منع مراسلة سودانية من تغطية الأحداث على الهواء

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة "الشرق" في الخرطوم سالي عثمان إن السلطات السودانية منعتها من استكمال التغطية، وذلك في وقت قطعت فيه شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، تزامنا مع مظاهرة 30 ديسمبر.

العالم - السودان

ويظهر في الفيديو الذي نشرته القناة عبر حسابها على "تويتر"، المراسلة وهي تقدم مداخلتها، ثم تظهر عليها علامات الارتباك لتقول: "عفوآ لن أستطيع استكمال هذه المداخلة، السلطات منعتني الآن من استكمالها".

أكدت السلطات السودانية إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا بالتزامن مع دعوات للتظاهر.

العالم - السودان

وأفادت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني في تصريح صحفي بإغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا اعتبارا من مساء الأربعاء 29 ديسمبر 2021 بحسب وكالة الأنباء السودانية.

جاء ذلك تزامنا مع دعوات جديدة أطلقها تجمع المهنيين ولجان المقاومة للخروج، الخميس، في مواكب رافضة لاتفاق "البرهان-حمدوك".

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم تيار الثورة السودانية المعز مضوي، على أن مليونية 30 ديسمبر/ كان الأول الجاري، هى إحدى دعوات الحراك الشعبي الواسع والمستمر حتى إسقاط "الانقلاب"، مشيرا إلى أنه تم تحديد جدول للتظاهرات خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.

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