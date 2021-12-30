شاهد.. إيران تطلق حامل الأقمار الاصطناعية "سيمرغ" إلى الفضاء بنجاح

العالم - إيران

"سيمرغ" حامل الأقمار الاصطناعية الإيراني يخترق السماء حاملا معه ثلاث شحنات بحثية.. خطوة جديدة في مسيرة إيران في اكتشاف عالم الفضاء.

المتحدث باسم الشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني لفت إلى إن الشحنات البحثية الثلاث أطلقت لأول مرة بشكل متزامن، ووضعت على ارتفاع 470 كيلومترا، وبسرعة 7 كيلومترات و350 مترا في الثانية.

وصرح أحمد حسيني قائلا: بعد توصل إيران إلى قدرات فضائية محلية وامتلاك قابلية إطلاق الأقمار الاصطناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الاصطناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، وعليه تبنت الصناعة الفضائية الإيرانية مشروع تطوير قاعدة الامام الخميني (رض) الفضائية وحامل الأقمار "سيمرغ".

حسيني أكد أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الأقمار الاصطناعية تمت بنجاح وبالتالي تحققت الأهداف البحثية المستهدفة في عملية الإطلاق هذه مشيرا إلى أن معطيات مقياس المسافات تم إحصاؤها كاملا عبر عملية الإطلاق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها إيران صواريخ إلى الفضاء حملت معها أقمارا اصطناعية.

ففي شباط فبراير من العام 2020 أطلقت إيران صاروخا يحمل قمرا إصطناعيا للمراقبة العلمية لكنه لم يتمكن من البقاء في المدار ولفترة طويلة.

وبعد نحو شهرين من ذلك أي في نيسان/أبريل من نفس العام أكد لحرس الثورة الإسلامية، نجاحه بإطلاق أول قمر اصطناعي عسكري حمل اسم "نور 1"، وحمله صاروخ "قاصد" إلى المدار على ارتفاع 425 كيلومترا.

يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في شباط/فبراير الماضي إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ مخصص لحمل قمر اصطناعي.

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