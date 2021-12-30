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قطيع من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

قطيع من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

ونقلت مصادر فلسطينية، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر مقدسية أن المستوطنين، ومنهم طلبة معاهد توراتية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتجرى الاقتحامات على دفعتين الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تنظم جولات تعريفية في ساحات المسجد لتعريف جنودها بالمكان، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

وفي السياق، قال هارون ناصر الدين، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب شؤون القدس، إن توجه الاحتلال الاسرائيلي لمضاعفة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، وزيادة فترات الاقتحامات بالتزامن مع اعتقالاته لموظفي الأوقاف وحراس المسجد والمرابطين، أيضا، تمثل إجراءات عنصرية خطيرة.

وشدد مسؤول حركة حماس على أن هذه المخططات "لن يقبل بها الشعب الفلسطيني، وتنذر باشتعال النار في وجه الاحتلال الاسرائيلي في كل مكان بفلسطين المحتلة".

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية اعتداء للمستوطنين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ عدد المقتحمين منهم للمسجد الأقصى 2365 مستوطنا، فيما بلغ عدد حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى 6 مواطنين.

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