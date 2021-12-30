نتانياهو يعاتب سلفه بينيت..لهذا السبب

العالم - الإحتلال

وكتب نتنياهو في تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح الخميس، أن "حكومة نفتالي بينيت تمثل خطرا على "اسرائيل" في الوقت الذي تمضي إيران قدما في برنامجها النووي" حسب تعبيره.

واتهم نتنياهو، بينيت، بما سماه "التقصير والانحناء أمام إيران أو الهروب منها وصمته أمام تقدمها وسيرها بقوة في البرنامج النووي، في ظل استمرار التهديدات العلنية لكبار قادة الحرس الثوري بـتدمير اسرائيل".

وأرفق نتنياهو تغريدته بتصريح لأحد كبار حرس الثورة الاسلامية وتهديده بـ"تدمير إسرائيل"، أو أن طريقها يمضي نحو التدمير والهلاك.