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رسالة تهديد شديدة اللهجة..من الجهاد الاسلامي للاحتلال الاسرائيلي

رسالة تهديد شديدة اللهجة..من الجهاد الاسلامي للاحتلال الاسرائيلي
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

وجه الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، الخميس، رسالة تهديد شديدة اللهجة الى الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقال النخالة، إنه إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها الاحتلال مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، "أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".

يشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأوضحت أن وزنه تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، وحالة الهزال العام والإنهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.

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