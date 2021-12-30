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اليمن..استكمال توزيع المساعدات للأسر المتضررة من العدوان السعودي

اليمن..استكمال توزيع المساعدات للأسر المتضررة من العدوان السعودي
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

استكمل مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة الحديدة اليوم الخميس، توزيع المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للأسر الفقيرة والمتضررة من العدوان السعودي بمديريات الساحل الغربي ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع (ويطعمون الطعام).

العالم-اليمن

وأوضح نائب مدير مكتب هيئة الأوقاف بالمحافظة عبداللطيف التجارة، أن المساعدات الغذائية والنقدية المقدمة من الهيئة استهدفت 2500 أسرة فقيرة ومتضررة من العدوان في قرى ومناطق المجيليس والفازة والتعفاف والجبلية والمتينة بمديرية التحيتا، وبعدد 2700 سلة غذائية ومبلغ 7 آلاف ريال لكل أسرة، بإجمالي 17 مليوناً و500 ألف ريال.

ولفت إلى أنه تم توزيع تلك المساعدات على مدى شهر حسب برنامج الفريق الميداني المكلف بعملية توزيعها للمستهدفين يدا بيد، مشيداً بدعم رئاسة الهيئة وتعاون قيادة السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في تذليل الصعوبات وإيصال المساعدات للأسر المستهدفة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات الإغاثية ستعمل على تخفيف معاناة أبناء مديريات الساحل الغربي التي تفاقمت احتياجاتهم في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي، واستهدافه المتكرر والممنهج لمقومات الحياة في المديرية.

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