الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان..مقتل 3 من المتظاهرين بالرصاص الحي

السودان..مقتل 3 من المتظاهرين بالرصاص الحي
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في السودان عن مقتل 3 من المتظاهرين بالرصاص الحي في مدينة ام درمان السودانية.

العالم - السودان

من جانبها قالت وزارة الصحة السودانية، الخميس، إن حجم قمع قوات الأمن لمظاهرة 30 ديسمبر/كانون أول، والإصابات فيها بمدينة أمدرمان غربي العاصمة الخرطوم “تجاوز كل التخيلات”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “قوات الأمن منعت عبور سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجرحى المشاركين في المظاهرات”.

وأهابت “بكل الأطباء والكوادر الصحية بالتوجه إلى مستشفى الأربعين بمدينة أمدرمان، لعدم قدرة الكادر الطبي المتاح تقديم الخدمة لكل المصابين لأن حجم القمع والإصابات تجاوز كل التخيلات”، ولم تذكر الوزارة أعداد الإصابات وطبيعتها.

وانطلقت الخميس، مظاهرات دعا لها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة” تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية
ومسؤولين.

ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020

روابط ذات صلة

"سيمرغ"في الفضاء بنجاح، ايران والتقدم العلمي..احتجاجات السودان، هل أصبح الحكم المدني قريب المنال؟

قبيل التظاهرات.. قطع خدمة الإنترنت في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبعاد عملية فجر الصحراء وتطورات الوضع في شبوة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-12-2021

العميد فدوي: متابعات الحرس الثوري مستمرة للانتقام من قتلة الشهيد سليماني

تحرير صحفي ليبي اختطف قبل أكثر من شهر

إبن زايد يهاتف مقتدى الصدر..هذا ما دار بينهما

اليمن..123 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة