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مراسل العالم: 3 شهداء بينهم طفل جراء اعتداء القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها على قرية الأسدية بريف الحسكة الشمالي السوري

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

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