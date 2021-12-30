انهيار جزء من الجامع الكبير في أبو راسين باعتداء للقوات التركية ومرتزقتها

العالم - سوريا

وأفادت الوكالة العربية السورية للنباء (سانا) نقلا عن مصادر وصفتها بالـ"محلية" في الحسكة، أن قوات التركية والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بها جددت قصف بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي بسلاحي المدفعية والهاون ما تسبب بإصابة مدني وانهيار جزء من الجامع الكبير في البلدة ووقوع اضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة.

واضافت الوكالة، أن قصفاً مركزاً لقوات الاحتلال والإرهابيين استهدف قرى تل شنان والدردارة وأم الكيف وتل جمعة في ناحية تل تمر بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة وأجزاء من الطرق ولم يتسن التأكد من وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة غزارة القصف.

وتواصل القوات التركي والمجموعات الإرهابية التي تدعمها اعتداءاتها بالمدفعية والقذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في ناحيتي رأس العين وتل تمر وبلدة أبو راسين بالريف الشمالي والشمالي الغربي ما أدى خلال الفترة السابقة إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات.