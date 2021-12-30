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ميشال عون يرد على "الغيارى على وحدة لبنان"

ميشال عون يرد على
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصدرت الرئاسة اللبنانية الخميس بيانا ردا على "الغيارى على وحدة لبنان"، معتبرة أن بعض السياسيين والإعلاميين تعمدوا اجتزاء مقاطع من رسالة الرئيس ميشال عون للبنانيين مؤخرا.

العالم - لبنان

وكتبت الرئاسة اللبنانية أن بعض السياسيين والإعلاميين تعمدوا اجتزاء مقاطع من رسالة الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين يوم الاثنين الماضي، وتفسيرها على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الأسباب نفسها التي تعتمد في كل مرة يتم فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة.

وقالت: "ردا على اجتزاء البعض مقاطع من رسالة الرئيس عون الى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد أو عن سوء فهم، الرئيس عون يذكر الغيارى على وحدة لبنان والمدعين رفض تقسيمه بأنه هو الذي أطلق شعاره الشهير "لبنان أكبر من ان يُبلع وأصغر من أن يقسّم".

وشددت على أن رئاسة الجمهورية تؤكد أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة عن مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الإنماء المتوازن للمناطق.

وأضافت أن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجا عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية.

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