سامسونغ تغني عائلة Galaxy بجهاز جديد يعمل مع شبكات 5G

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ومن المفترض أن يحصل هاتف Galaxy M33 5G الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، وعلى شاشة Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الجهاز مع شبكات 5G وشبكات الإنترنت الاسلكية بكفاءة عالية بفضل معالج Exynos 1200 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت.

كما ستجهزه سامسونغ بنظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع, وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

أما الكاميرا الأساسية له فستضم 4 عدسات بدقة (64+12+5+5) ميغابيكسل، إحدى هذه العدسات مخصصة لتصوير الماكرو وأخرى مهمتها إعطاء عمق وواقعية أكثر للصور، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل وقادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.