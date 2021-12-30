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مراسل العالم:ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في مدينة امدرمان الى 4 والجرحى الى 29 حسب مصادر طبية

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

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