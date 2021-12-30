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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يستهدف مليشيات هادي وحزب الإصلاح في شبوة بعد ساعات من استهدفه ميليشيات"العمالقة"المدعومة امارتيا
أ ف ب: واشنطن تعرب عن "قلقها" حيال إطلاق الصاروخ الإيراني إلى الفضاء وتؤكد التزامها المحادثات
مراسل العالم:ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في مدينة امدرمان الى 4 والجرحى الى 29 حسب مصادر طبية
مراسل العالم:مقتل وإصابة أكثر من 30 جندي وضابط من مرتزقة العدوان اثر غارة لطيران التحالف السعودي الإماراتي استهدفتهم بمديرية مرخة في شبوه
مراسل العالم: 3 شهداء بينهم طفل جراء اعتداء القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها على قرية الأسدية بريف الحسكة الشمالي السوري
مراسل العالم: مقتل 3 من المتظاهرين بالرصاص الحي في مدينة ام درمان السودانية
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: اليوم لا يوجد جندي واحد من قوات التحالف يحمل صفة مقاتل
ايرج مسجدي: ارتكبت الولايات المتحدة بقيادة ترامب جريمة إرهاب حكومي باغتيال الشهيدين سليماني والمهندس
ايرج مسجدي: المقاومة الإسلامية اشتد عودها وتحولت إلى قوة كبيرة ببركة دماء الشهيدين سليماني والمهندس
ايرج مسجدي: الشهيدان سليماني والمهندس تمكنا من استئصال الإرهاب من الأراضي الإسلامية لا سيما من الأراضي العراقية
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يستهدف مليشيات هادي وحزب الإصلاح في شبوة بعد ساعات من استهدفه ميليشيات"العمالقة"المدعومة امارتيا
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش
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