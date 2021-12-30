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مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يستهدف مليشيات هادي وحزب الإصلاح في شبوة بعد ساعات من استهدفه ميليشيات"العمالقة"المدعومة امارتيا

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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