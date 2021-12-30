مقاتلات روسية تقصف 'الشيخ بركات' قرب قاعدة تركية غرب حلب

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية في دارة عزة، أن المقاتلات الروسية اغارت صباح اليوم الخميس بالصواريخ الفراغية على “الشيخ بركات” من دون معرفة الأضرار والخسائر التي تسببت بها بسبب فرض طوق أمني من جيش الاحتلال التركي حول المنطقة التي تضم العديد من نقاطه العسكرية.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد شنت في ١٧ أيلول الماضي غارات مماثلة استهدفت “الشيخ بركات”، في رسائل موجهة إلى رأس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي يماطل في تنفيذ بنود الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، ومنها “اتفاق موسكو” الموقع في ٥ آذار ٢٠٢٠ والخاص باعادة وضع طريق عام حلب اللاذقية، الذي يرمز له بـ"M4" في الخدمة و”اتفاق سوتشي” العائد ل ١٧ أيلول ٢٠١٨، والذي ينص على طرد التنظيمات الإرهابية من “خفض التصعيد”.

كما شنت المقاتلات الروسية في ٢٦ الجاري غارات في محيط دارة عزة، التي تعد معقلا مهما لـ “هيئة تحرير الشام”، الواجهة الحالية لـ” جبهة النصرة” الإرهابي، وحققت إصابة مؤكدة نتج عنها مقتل وجرح عدد من الإرهابيين وتدمير عتاد عسكري لهم، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ غارات على معقل آخر ل “النصرة” شمال مدينة معرتمصرين شمالي مدينة إدلب.

في الغضون، نفذ سلاح الجو الروسي خمس غارات اليوم طالت منطقة كفر عروق- كللي الواقعة في ريف إدلب الشمالي. وأوضحت مصادر محلية في المنطقة لـ“الوطن” أن الغارات استهدفت معسكر تدريب لـ“النصرة” وأدت إلى مقتل عدد من الإرهابيين فيه.

المصدر - "شام تايمز" عن "الوطن"