الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مقاتلات روسية تقصف 'الشيخ بركات' قرب قاعدة تركية غرب حلب

الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

شن سلاح الجو الروسي ثلاث ضربات جوية باتجاه جبل الشيخ بركات، المطل على مدينة دارة عزة، حيث أهم وأكبر القواعد العسكرية التركية في منطقة ” خفض التصعيد”، وهي الغارات الثانية من نوعها التي تستهدف محيط المدينة في غضون أربعة أيام.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية في دارة عزة، أن المقاتلات الروسية اغارت صباح اليوم الخميس بالصواريخ الفراغية على “الشيخ بركات” من دون معرفة الأضرار والخسائر التي تسببت بها بسبب فرض طوق أمني من جيش الاحتلال التركي حول المنطقة التي تضم العديد من نقاطه العسكرية.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد شنت في ١٧ أيلول الماضي غارات مماثلة استهدفت “الشيخ بركات”، في رسائل موجهة إلى رأس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي يماطل في تنفيذ بنود الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، ومنها “اتفاق موسكو” الموقع في ٥ آذار ٢٠٢٠ والخاص باعادة وضع طريق عام حلب اللاذقية، الذي يرمز له بـ"M4" في الخدمة و”اتفاق سوتشي” العائد ل ١٧ أيلول ٢٠١٨، والذي ينص على طرد التنظيمات الإرهابية من “خفض التصعيد”.

كما شنت المقاتلات الروسية في ٢٦ الجاري غارات في محيط دارة عزة، التي تعد معقلا مهما لـ “هيئة تحرير الشام”، الواجهة الحالية لـ” جبهة النصرة” الإرهابي، وحققت إصابة مؤكدة نتج عنها مقتل وجرح عدد من الإرهابيين وتدمير عتاد عسكري لهم، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ غارات على معقل آخر ل “النصرة” شمال مدينة معرتمصرين شمالي مدينة إدلب.

في الغضون، نفذ سلاح الجو الروسي خمس غارات اليوم طالت منطقة كفر عروق- كللي الواقعة في ريف إدلب الشمالي. وأوضحت مصادر محلية في المنطقة لـ“الوطن” أن الغارات استهدفت معسكر تدريب لـ“النصرة” وأدت إلى مقتل عدد من الإرهابيين فيه.

المصدر - "شام تايمز" عن "الوطن"

روابط ذات صلة

إصابة عدة مسلحين موالين لتركيا بانفجار استهدف سيارتهم في إعزاز شمالي سوريا (صور)

سانا: الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرى وبلدات في الباب ومنبج

إصابة 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة في عفرين

بالصور.. اهالي نبل والزهراء يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة

4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

نقل الرئيس الموريتاني السابق من سجنه إلى المستشفى

بوتين يصادق على تشكيل نظام دفاع جوي موحد بين روسيا وطاجيكستان

نائب قائد قوة القدس: ستبقى أقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد سليماني

وثائق تكشف: جورج بوش لايعرف الكثير عن الشؤون الدولية باعترافه شخصيا