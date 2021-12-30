تجمعات حاشدة في 800 مدينة في إيران لمناسبة ذكرى اخماد الفتنة عام 2009

العالم-إيران

وشهدت هذه المراسم انشطة وفعاليات احياء لتلك الملحمة التاريخية التي اخمد فيها الشعب الايراني الفتنة المثارة من قبل عناصر داخلية بتشجيع وتخطيط من جهات اجنبية معادية، بذريعة الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 .

وبعد ان تمادى العناصر العميلة في غيهم في اعمال الفوضى والتخريب ومن ثم الهجوم على مراسم العزاء الحسيني يوم عاشوراء 27 كانون الاول/ديسمبر عام 2009، خرجت جموع الجماهير المؤمنة بمسيرات حاشدة في جميع انحاء البلاد تلبية لنداء قائد الثورة الاسلامية لاحباط مؤامرات ومخططات الاعداء البغيضة الرامية الى اسقاط الدولة في الجمهورية الاسلامية.

وبالمناسبة اصدر مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي اليوم الخميس بيانا اشاد فيه بالمشاركة الحماسية في مراسم احياء ذكرى ملحمة 30 ديسمبر، كما في الاعوام السابقة، موجها الشكر والتقدير للشعب الايراني الواعي والبصير لمشاركته الواسعة في هذه المراسم.

واعتبر البيان هذه المشاركة بانها جسدت عظمة الوعي والوحدة الوطنية في المرحلة الحساسة الراهنة، وشكلت صفحة ذهبية اخرى تضاف الى سجل مفاخره الداعية للاعتزاز.