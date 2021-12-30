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وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران

وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير السياحة السوري "محمد رامي مرتيني"، عن البرامج والخطط التي وضعتها وزارته من اجل تحفيز المواطنين السوريين على التوجه في رحلات سياحية الى ايران.

العالم - سوريا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بين السفير الايراني في دمشق "مهدي سبحاني" مع وزير السياحة السوري؛ ومباحثات الجانبين حول سبل تعزيز التعاون السياحي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي معرض الارتقاء بالتعاون السياحي بين ايران وسوريا، اكد "مرتيني" على وضع خطط ترويجية تسويقية حول المعالم السياحية في ايران ليتعرف المواطنون السوريون عليها اكثر فاكثر.

ولفت وزير السياحة السوري، ان ايران تمتلك طاقات كبيرة في مجال السياحة العلاجية.

كما نوه الى دور الرحلات الجوية المباشرة في تعزيز التعاون السياحي بين البلدان المختلفة؛ مصرحا ان ايران وسوريا تتمتعان بهذه الميّزة وبما يلزم توظيفها لتوسيع العلاقات السياحية بين البلدين.

الى ذلك، اكد السفير الايراني في دمشق على توفر الظروف المواتية لاستئناف الزيارات الدينية بين الجانبين.

واعلن "سبحاني" خلال اللقاء مع وزير السياحة السوري اليوم، عن استعداد طهران لتسيير قوافل الزوار الايرانيين نحو المراقد المقدسة في سوريا.

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وزير السياحة السوري: نتطلع إلى زيادة الرحلات السياحية مع إيران

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