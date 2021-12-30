وزير الاقتصاد: نتائج الاجراءات الاقتصادية للحكومة ستتضح خلال أشهر

العالم - إیران

وقال خاندوزي في تصريح له الخميس خلال اجتماعه بجمع من الاساتذة والباحثين في مجال الاقتصاد الاسلامي في مدينة قم المقدسة: نحن نسعى في مجال التخطيط الاقتصادي في الحكومة من اجل استثمار الطاقات العلمية في البلاد في مجال الاقتصاد.

واعتبر اصلاح الهيكليات غير المناسبة في بعض المؤسسات بانها بحاجة الى بعض الوقت وقال: اننا نعمل لحل المشاكل الا ان الجهود يمكن مشاهدة ثمارها في الاحصائيات الاقتصادية في الاشهر الاربعة القادمة.

واوضح بان اجراءات الحكومة الاقتصادية ستتضح في غضون الاشهر القادمة واضاف: ان قسما مهما من الاقتصاد الايراني هو الان في حالة انتظار وانفعال ونحن نسعى من اجل تفعيل هذا القطاع.

واشار خاندوزي الى تحرك الاسعار نحو الاستقرار وقال: نامل من خلال القرارات المتخذة بان نتمكن من معالجة العجز في موازنة العام القادم.