الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية:

العدوان "الإسرائيلي" على ميناء اللاذقية خرق فاضح للقانون الدولي

العدوان
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أدانت الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية في إسبانيا الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والتي كان آخرها العدوان على ميناء اللاذقية التجاري.

العالم - سوريا

وشددت الجبهة في بيان لها على أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تمثل خرقاً فاضحاً لجميع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 3.21 من فجر أمس الأول عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.

كما نددت الجبهة في بيانها بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكية والتركية على الأراضي السورية مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية.

واستنكر البيان ممارسات الكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل وصمت المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية والتركية والأمريكية ضد الشعب السوري الذي يناضل من أجل وطنه وسيادة وسلامة أرضه.

وطالب البيان الدول الأوروبية برفع الاجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري حتى تتمكن حكومته الشرعية من مكافحة وباء “كوفيد 19” من خلال الحصول على اللقاحات والمعدات الصحية اللازمة.

وأعربت الجبهة في ختام بيانها عن تمنياتها بأن يكون العام القادم عام سلام وأمان للشعب السوري الذي حقق الانتصارات ضد أشرس التنظيمات الإرهابية في العالم بفضل تضحيات جيشه البطل.

روابط ذات صلة

إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية

بالفيديو.. ماذا وراء العدوان الاسرائيلي على ميناء اللاذقية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني رئيسي يزور مدينة قم المقدسة

رئيس وزراء الجزائر: المدة الزمنية المحددة لخطبة الجمعة 10دقائق بسبب كورونا

الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية: العدوان "الإسرائيلي" على ميناء اللاذقية خرق فاضح للقانون الدولي

الخارجية الاردنية تنفي اجتماع سوري تركي على ارضها

عسكري ايراني: الشهيد سليماني أفشل صفقة القرن

عمليات أمن بابل تكشف تفاصيل 'مجزرة جبلة'