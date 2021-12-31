العدوان "الإسرائيلي" على ميناء اللاذقية خرق فاضح للقانون الدولي

العالم - سوريا

وشددت الجبهة في بيان لها على أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تمثل خرقاً فاضحاً لجميع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 3.21 من فجر أمس الأول عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.

كما نددت الجبهة في بيانها بالوجود غير الشرعي لقوات الاحتلال الأمريكية والتركية على الأراضي السورية مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية.

واستنكر البيان ممارسات الكيان الصهيوني في الجولان السوري المحتل وصمت المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية والتركية والأمريكية ضد الشعب السوري الذي يناضل من أجل وطنه وسيادة وسلامة أرضه.

وطالب البيان الدول الأوروبية برفع الاجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة بشكل غير شرعي على الشعب السوري حتى تتمكن حكومته الشرعية من مكافحة وباء “كوفيد 19” من خلال الحصول على اللقاحات والمعدات الصحية اللازمة.

وأعربت الجبهة في ختام بيانها عن تمنياتها بأن يكون العام القادم عام سلام وأمان للشعب السوري الذي حقق الانتصارات ضد أشرس التنظيمات الإرهابية في العالم بفضل تضحيات جيشه البطل.