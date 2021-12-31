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لبنان.. استمرار التحقيقات حول مصدر حبوب الكبتاغون

لبنان.. استمرار التحقيقات حول مصدر حبوب الكبتاغون
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر قضائي لبناني بارز، بأن الأجهزة الامنية اللبنانية ألقت القبض على أربعة أشخاص لبنانيين وسوريين، أحدهم من أصحاب البضاعة، مؤكدًا أن التحقيقات الأولية توصلت إلى معلومات مهمة عن مصدر حبوب الكبتاغون ومكان توضيبها ووجهتها.

العالم-لبنان

وحسبما نقل موقع النشرة ,كشف المصدر القضائي أن التحقيق حدد هويات الأشخاص المرسلة إليهم في الكويت، وهناك تنسيق تام مع السلطات الكويتية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن كمية المخدرات التي ضبطت وعرضت على شاشات التلفزة ليست الوحيدة، بل تم في ساعة متقدمة من الليل ضبط مستوعبين كبيرين في مرفأ بيروت، يحتويان نفس المادة، فيما اعترف الموقوفون بأن مستوعبين آخرين جرى شحنهما باتجاه الكويت على متن إحدى البواخر، وأن الأجهزة الأمنية تعقبت الباخرة المذكورة أثناء وجودها في المياه الإقليمية اللبنانية، وسارعت إلى مصادرة حمولتها ومنعها من الابحار إلى وجهتها المحددة في ميناء الكويت.

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