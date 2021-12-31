شاهد..رؤية رئيس السلطة الفلسطينية في لقائه العار مع بني غانتس

العالم - خاص بالعالم

وكشف منور في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، عن توقيت لقاء محمود عباس وبني غانتس جاء في ذكرى العدوان الاسرائيلي في عام 2008 على قطاع غزة عندما استهدف كلية الشرطة وخلف اعداد كبيرة من الضحايا.

وبين القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، أن مخاطر لقاء رئيس السلطة الفلسطينية مع وزير الحرب الاحتلال الاسرائيلي تكمن في مطالب الاحتلال الاسرائيلي من السلطة الفلسطينية، لاسيما و ان محمود عباس لطالما تحدث بان التنسيق الامني مع الكيان الصهيوني بالنسبة له امر مقدس والمفاوضات مع الاحتلال لا بديل لها، وعلاقة السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة الاميركية قائمة، مشيرًا الى ان المستفيد بالدرجة الاولى من هذا اللقاء هو العدو الاسرائيلي.

واوضح منور، أن رؤية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في لقائه مع وزير الحرب الكيان الصهيوني، انها لطالما هو موجود على رأس السلطة الفلسطينية بما يعتبره عمل ارهابي لن يحصل وذلك بالتعاون مع الكيان المحتل، وسيستمر بتقديم المساعدات من اجل منع أي مواجهة تحصل بين الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه المشروع ومع المستوطنين، ولن يدافع عن الشعب الفلسطيني في اي اعتداء يمارس ضده وخير دليل ما يحصل في الضفة المحتلة من اعتداءات بحق الشعب الفلسطيني دون تقديم اي حماية من السلطات السلطة الفلسطينية.

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