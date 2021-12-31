الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

استمرار النقاش بين ميقاتي ومسلامة وخليل حول سعر الليرة

استمرار النقاش بين ميقاتي ومسلامة وخليل حول سعر الليرة
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر صحفية لبنانية، بدء النقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل لتعديل سعر الصرف،

العالم-لبنان

واضافت المصادر أن الاحتمالات الثلاثة الموضوعة على الطاولة، بحسب مصادر وزارية، هي أسعار الـ: 3000 و6000 و9000 ليرة/ دولار. لم يتوصّل الثلاثي بعد إلى نتيجة، ولكن يتوقّع أن يُبتّ الموضوع جدّياً في الشهرين الأولين من العام الجديد , حسبما نقل موقع العهد الاخباري.

وينطلق النقاش من أنّه «لم يعد في الإمكان الاستمرار» باعتماد سعر الـ1507.5 ليرات للمعاملات الرسمية، بعد التدهور الكبير في قيمة العملة. واللافت أن التوصل إلى هذه «الخلاصة» استغرق سنتين من الانهيار، ومن تعمّد سلامة خلق أسعار صرف مُتعدّدة لأنواع مختلفة من العمليات (السحوبات المصرفية، دولار المحروقات، دولار الدواء، الدولار الطالبي، دولار إنساني، منصة صيرفة، دولار دبلوماسي...). هذه البدعة شكّلت ضرراً كبيراً على الاقتصاد والمجتمع، وزادت الفوضى والتلاعب في السوق، واستفاد منها كبار التجار والمحتكرين وأصحاب الثروات، في مقابل استمرار انهيار مقومات المعيشة لدى غالبية السكان.

روابط ذات صلة

لبنان.. استمرار التحقيقات حول مصدر حبوب الكبتاغون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفلسطينيون يؤدون صلاة الفجر في المسجد الاقصى المبارك

استمرار النقاش بين ميقاتي ومسلامة وخليل حول سعر الليرة

الإعلام الأمني العراقي يصدر بياناً عن مجزرة جبلة

الرقة السورية تعيش أزمة وقود لأسباب عنصرية

عسكريو مالي: العودة إلى الحكم المدني قد يستغرق خمس سنوات

هذا ما أعلنه رئيسي للمرجع نوري همداني