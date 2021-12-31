الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

معارضو قيس سعيد يفشلون في استقطاب الشارع التونسي

معارضو قيس سعيد يفشلون في استقطاب الشارع التونسي
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

يسعى معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، إلى حشد الشارع التونسي ضد الاجراءات التي اتخذها وقضت بحل البرلمان واستقالة الحكومة السابقة.

العالم - افريقيا

ويهدف هؤلاء المعارضون إلى عودة المنظومة التي حكمت البلاد خلال 10 سنوات مضت إلى المشهد السياسي، لكنهم يلاقون في كل مرة عدم تعاطف شعبي تجاه تحركاتهم، التي كان آخرها "إضراب الجوع" الذي تنفذه نخبة من السياسيين التونسيين في إطار تحرك مجموعة "مواطنون ضد الإنقلاب".
وفي سياق محاولاتهم لكسب ثقة الشارع، دعا منسق مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك إلى "التعبئة والحشد لتنظيم تظاهرة ومسيرة تاريخية في 14 يناير (كانون الثاني) المقبل".
إلا أن الباحث السياسي أحمد نظيف رأى أن "رئيس الجمهورية ما زال يحتفظ بقدر من الشعبية وحتى إن انخفضت بسبب عدم تحقيق مطالب القطاع الأوسع من داعمي إجراءات 25 يوليو، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي". ولكن برأيه فإن السبب الرئيس لفشل المعارضة في حشد الدعم الشعبي هو أن "جزءا كبيرا منها كان قبل 25 يوليو يمثل السلطة ولذلك ما زال الناس يحملونها الجزء الأكبر من المسؤولية عن الأزمة، وخاصة من تردي الأوضاع الإجتماعية".

في المقابل، اعتبر الناشط السياسي المعارض للرئيس، أحمد نجيب الشابي، أن "الموقف الشعبي يتأثر بعاملين، أولا ردة الفعل على الوضعية السائدة قبل 25 يوليو، والعامل الثاني هو الانتظارات التي يعلقها الشعب على الوضعية الجديدة أي بعد 25 يوليو". وأضاف "في مثل هذا الظرف، أغلبية الرأي العام مساند لقيس سعيد لكن شعبيته بدأت تتآكل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتفجرة ستسقط كل الأوهام التي علّقت عليه".

وعبر الشابي عن اعتقاده بأن "الشعب سيكون على موعد مع هذا الموقف السياسي حين تزول الأوهام الاجتماعية ويتضح يوما بعد يوم أن الوضع الاجتماعي آيل إلى الانهيار وأن القيادة السياسية للبلاد عاجزة عن معالجة الوضع المتأزم على كل الأصعدة"، معتبرا أن "مطلب تنظيم حوار وطني واسع يجمع الكل للاتفاق على برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، مسألة لا مفر منها".

روابط ذات صلة

مبادرة تونسية تعتزم مقاضاة الرئيس سعيد إثر إقرار “قانون المالية”

تونس.. تجسيد مقترحات الاستشارة الإلكترونية في نصوص قانونية

الرئيس التونسي ينفي تعذيب المعارضين

الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال بأن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز

الغنوشي: الرئيس سعيد يستعيد تجارب فاشلة وتونس تسير نحو الاستبداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإعلام الأمني العراقي يصدر بياناً عن مجزرة جبلة

الرقة السورية تعيش أزمة وقود لأسباب عنصرية

عسكريو مالي: العودة إلى الحكم المدني قد يستغرق خمس سنوات

هذا ما أعلنه رئيسي للمرجع نوري همداني

69 منزلا مهدما في سلوان خلال 2021

بالفيديو.. إعراب قضايا الشعب الفسطيني في لقاء محمود عباس وبني غانتس؟