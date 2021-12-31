الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الجنوبية تقيد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى

كوريا الجنوبية تقيد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ستمدد قواعد التباعد الاجتماعي المشددة لمدة أسبوعين آخرين، في حين يتم تقييد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى، للحد من انتشار كورونا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال رئيس الوزراء كيم بو-كيوم، إن كوريا الجنوبية ستمدد قواعد التباعد الاجتماعي المشددة لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف يناير، وسط الجهود المبذولة لخفض عدد الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس وجهود احتواء متحور "أوميكرون".

وخلال اجتماع الاستجابة لكوفيد-19 في العاصمة سيئول، رأى أنه "من السابق لأوانه الاعتقاد بأننا تجاوزنا الأزمة"، وأضاف: "لا يزال لدينا الكثير من الوفيات والمرضى بحالة خطرة".

وقررت الحكومة تشديد قواعد التباعد الاجتماعي في 18 ديسمبر، بعد الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات. ويتم حاليا تقييد التجمعات الخاصة بأربعة أشخاص كحد أقصى على مستوى البلاد، كما يتم إغلاق المرافق والمنشآت متعددة الاستخدام في الساعة 9 أو 10 مساء.

وأضاف كيم إن وضع الفيروس في البلاد يتحسن، حيث أصبح العدد اليومي للإصابات الجديدة يحوم حول 5 آلاف حالة بعد أن كان يتجاوز 7 آلاف حالة يوميا.

وفيما يتعلق بالعمل بنظام تصريح اللقاح لصغار السن والشباب، قال: "سيتم اعتماده في مارس مع فترة سماح مدتها شهر واحد".

روابط ذات صلة

كورونا يعود الى دول المغرب العربي مع وصول اوميكرون

اوميكرون يلغي احتفالات عيد الميلاد في اوروبا واميركا

اوميكرون يجتاح امريكا ومنظمة الصحة تحذر من انهيار النظام الصحي الأوروبي

وكالة الدواء الأوروبية: لا نعرف بعد ما إذا كان هناك حاجة إلى لقاح مخصص لـأوميكرون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. رواد مواقع التواصل يراقبون مسار مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

الرئيس الجزائري يصادق على البروتوكول المالي مع تونس

غارات سعودية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

في ذكرى استشهاد قادة النصر شاهد.. فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة

السعودية والعودة الى لبنان من باب رئاسة الحكومة 

الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء