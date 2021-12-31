إعراب قضايا الشعب الفسطيني في لقاء محمود عباس وبني غانتس؟

العالم - خاص بالعالم

وقال ابوغوش في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن القضايا المطروحة في لقاء محمود عباس وبني غانتس جاءت في مصلحة موظفي السلطة الفلسطينة وكبار التجار، والشعب الفلسطيني في هذا اللقاء لا ناقة له فيه ولا جمل.

واضاف أن هناك عشرات القضايا الانسانية المؤرقة للشعب الفسطيني لم تطرح في هذا اللقاء، واهمها ملف 6 آلاف فلسطيني غير مثبت في السجلات السكانية، ملف 5 الاف اسير فلسطيني يقبع في سجون الاحتلال ومنهم من يحتضر مثل الاسير هشام ابوهواش، 75 جثمان شهيد محتجز في ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي.

ورأى ابوغوش، أن وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس في لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس قدم رشوة للشرائح العليا في السلطة الفلسطينية، مشيرًا الى ان سبب لقاء وزير الحرب الكيان الصهيوني بالتحديد مع رئيس السلطلة الفلسطينة هي نظرة الاحتلال الاسرائيلي الى فلسطين بعنوان بند امني لا اكثر وهذا الامر فيه اهانة كبرى للشعب الفلسطينية.

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