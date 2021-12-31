مفاوضات الغاء الحظر والعدوان الإسرائيلي على اللاذقية

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الأول وصف مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين مفاوضات فيينا بانها ماضية الى الامام قدما بصورة جيدة ، وتفيد التقارير بان نقاط الخلاف بين الدول المشاركة في المفاوضات قد اتجهت نحو الانخفاض مقارنة مع الجولة الماضية وان وتيرة المفاوضات اصبحت اكثر انسيابية.

في ملف هاشتاغ الثاني للمرة الثانية خلال شهر واحد ينفذ كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على ميناء اللاذقية التجاري شمال غرب سوريا. وكانت رشقات صاروخية اسرائيلية اطلقت من عمق البحر المتوسط، مستهدفة ساحة الحاويات في الميناء. العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال حرائق في المكان، وألحق أضرارا مادية كبيرة بمشفى الندى وبعض المباني التجارية. وحسب المصادر السورية فان المواد المستهدفة في الحاويات هي عبارة عن زيوت وقطع غيار للسيارات، اي مواد مدنية بحتة.

في ملف هاشتاغ الثالث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير هشام أبو هواش، يواصل إضرابُه المفتوح عن الطعامِ لليوم مئة وخمسة وثلاثين على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميدِ أمر اعتقاله الإداري. وأكدت الهيئة ان الاسير فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه".

في ملف هاشتاغ الرابع وقع شجار عنيف وتبادل للكمات داخل البرلمان الاردني، وقالت مواقع أردنية إن سبب التوتر بدأ عند مناقشة مادة قانونية تحت مسمى "حقوق الأردنيين وواجباتهم"، إذ ناقش المجلس إضافة كلمة "الأردنيات"، وهي ما أثارت حفيظة البعض الذين ارتأوا ألا داعي لها بسبب أن كلمة "الأردنيين" تشمل الذكور والإناث. بيد أن النقاش أخذ منحى حادا بملاسنة بين النائب سليمان أبو يحيى، والرئيس الدغمي، قبل أن تندلع مشاجرة بالأيدي بدأها النائب حسن الرياطي الذي اشتبك مع النواب عماد وفادي العدوان، وأندريه حواري.