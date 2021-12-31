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بيان للشرطة السودانية: تظاهرات الخميس تسببت في مقتل أربعة بأم درمان وإصابة 279 من المتظاهرين و49 من قوات الشرطة

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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