الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الجمارك تنفي مزاعم العدوان حول ساحة جمرك السوادية بالبيضاء

الجمارك تنفي مزاعم العدوان حول ساحة جمرك السوادية بالبيضاء
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

نفت مصلحة الجمارك اليمنية نفياً قاطعاً مزاعم تحالف العدوان الأمريكي السعودي، بإنشاء واستحداث مركز جمركي جديد في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء واستخدامه موقعاً عسكرياً. 

العالم-اليمن

وأكدت المصلحة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ساحة السوادية ساحة جمركية قديمة تم انشاءها منتصف العام 2019 ويتم استخدامها منذ ذلك الوقت ساحة جمركية.

وأشار البيان إلى أنه سبق إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء عن الموقع حال إنشائه وبدء العمل فيه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 وتم استهدافه من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي في 3 مايو 2020.

ولفت البيان إلى أنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة عند استحداث أو استئناف العمل في أي موقع جمركي أولا بأول وذلك لإبلاغ العدوان بمنع استهدافه حفاظاُ على الأرواح والممتلكات.

واستنكرت المصلحة، تهديدات العدوان باستهداف الموقع كونه من الأعيان المدنية التي تُحرم وتُجرم استهدافها القوانين والمواثيق الدولية .

وحذرت من العواقب الكارثية التي قد تحدث في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة جراء تنفيذ قوى العدوان لتهديدها، مؤكدة أن هذا الموقع وغيره من المواقع تستخدم لأغراض مدنية بحتة لما يخدم المجتمع اليمني بمختلف فئاته.

ودعا البيان وسائل الإعلام والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للنزول إلى الموقع والتأكد من ادعاءات ومزاعم العدوان ونقل الحقيقة إلى العالم.

روابط ذات صلة

أمريكا تساعد أوكرانيا على تشديد حدودها مع روسيا وبيلاروس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. رواد مواقع التواصل يراقبون مسار مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

الرئيس الجزائري يصادق على البروتوكول المالي مع تونس

غارات سعودية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

في ذكرى استشهاد قادة النصر شاهد.. فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة

السعودية والعودة الى لبنان من باب رئاسة الحكومة 

الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء