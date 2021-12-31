الجمارك تنفي مزاعم العدوان حول ساحة جمرك السوادية بالبيضاء

العالم-اليمن

وأكدت المصلحة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ساحة السوادية ساحة جمركية قديمة تم انشاءها منتصف العام 2019 ويتم استخدامها منذ ذلك الوقت ساحة جمركية.

وأشار البيان إلى أنه سبق إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بصنعاء عن الموقع حال إنشائه وبدء العمل فيه بتاريخ 11 نوفمبر 2019 وتم استهدافه من قبل طيران العدوان الأمريكي السعودي في 3 مايو 2020.

ولفت البيان إلى أنه يتم إبلاغ الأمم المتحدة عند استحداث أو استئناف العمل في أي موقع جمركي أولا بأول وذلك لإبلاغ العدوان بمنع استهدافه حفاظاُ على الأرواح والممتلكات.

واستنكرت المصلحة، تهديدات العدوان باستهداف الموقع كونه من الأعيان المدنية التي تُحرم وتُجرم استهدافها القوانين والمواثيق الدولية .

وحذرت من العواقب الكارثية التي قد تحدث في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة جراء تنفيذ قوى العدوان لتهديدها، مؤكدة أن هذا الموقع وغيره من المواقع تستخدم لأغراض مدنية بحتة لما يخدم المجتمع اليمني بمختلف فئاته.

ودعا البيان وسائل الإعلام والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للنزول إلى الموقع والتأكد من ادعاءات ومزاعم العدوان ونقل الحقيقة إلى العالم.