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غارات سعودية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

غارات سعودية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة في اليمن
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة.

العالم-اليمن

وذكر مصدر أمني لموقع "انصارالله" أن طيران العدوان شن غارة على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، كما شن 4 غارات على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من غارة جوية شنها طيران العدوان على مرتزقته في شبوة ما اسفر عن مصرع وجرح العديد من منتسبين ما يسمى لواء الدفاع الساحلي ولواء حراسة المنشآت.

وذكرت مصادر محلية بمحافظة شبوة واخرى اعلامية، إن غارة جوية شنها طيران التحالف، مساء الخميس استهدفت مرتزقة العدوان عن طريق الخطأ في منطقة عقبة امقوه بمديرية مرخة العليا في محافظة شبوة.

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