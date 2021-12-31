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محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول سابق في المخابرات

محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول سابق في المخابرات
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

رفض قاضي محكمة ماساتشوستس الجزئية الأمريكية ناثانيال جورتون دعوى قضائية ضد مسؤول كبير سابق بالمخابرات السعودية أقامتها شركة سعودية مملوكة للدولة.

العالم-السعودية

وقال القاضي في رفضه القضية: “المحكمة غير مقتنعة” بأنه يمكنها الحكم لصالح شركة “سكاب” السعودية القابضة دون تضمين المواد التي تعتبرها حكومة اميركا من أسرار الدولة.

وأضاف أن قضية “سكاب” أيضا غير مبنية على أساس في القانون الاتحادي أو قانون ماساتشوستس.

وأعلنت المحكمة أن تدخلا نادرا ما تستخدمه الحكومة الأمريكية، حال دون متابعة القضية.

ويعد هذا القرار خيبة للملكة في معركة قانونية مع سعد الجبري ضابط المخابرات الكبير السابق الذي تعاون في ما مضى بشكل وثيق مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب.

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