محكمة أمريكية ترفض دعوى سعودية ضد مسؤول سابق في المخابرات

العالم-السعودية

وقال القاضي في رفضه القضية: “المحكمة غير مقتنعة” بأنه يمكنها الحكم لصالح شركة “سكاب” السعودية القابضة دون تضمين المواد التي تعتبرها حكومة اميركا من أسرار الدولة.

وأضاف أن قضية “سكاب” أيضا غير مبنية على أساس في القانون الاتحادي أو قانون ماساتشوستس.

وأعلنت المحكمة أن تدخلا نادرا ما تستخدمه الحكومة الأمريكية، حال دون متابعة القضية.

ويعد هذا القرار خيبة للملكة في معركة قانونية مع سعد الجبري ضابط المخابرات الكبير السابق الذي تعاون في ما مضى بشكل وثيق مع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب.