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لافروف: موسكو ومينسك ستطوران التعاون العسكري بسبب سلوك الغرب

لافروف: موسكو ومينسك ستطوران التعاون العسكري بسبب سلوك الغرب
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا وبيلاروس تعتزمان تطوير التعاون العسكري بينهما، بسبب عدم استعداد الغرب للحلول الوسط.

العالم - أوروبا

وأضاف الوزير، في مقابلة مع "تاس": "أود أن أشير إلى أن عمل وزارة الخارجية، يهدف إلى إيجاد طرق لحل أي قضايا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. لكن بسبب عدم استعداد الغرب للبحث عن حلول وسط، يتضمن برنامج [الإجراءات المنسقة في السياسة الخارجية] ويحتوي على أحكام تتعلق بتنسيق التعاون في الجوانب العسكرية - السياسية، فضلا عن تطوير التعاون العسكري".

وذكر لافروف أن السند الهام لهذا العمل، يكمن في العقيدة العسكرية المحدثة لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، التي وافق عليها المجلس الأعلى لهذه الدولة في 4 نوفمبر.

وشدد لافروف على أنها "تأخذ بالاعتبار بشكل كامل التغيرات الهامة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة في الوضع العسكري - السياسي في أوروبا الشرقية".

في 10 نوفمبر، وقع لافروف ونظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي على برنامج الإجراءات المنسقة في السياسة الخارجية للدولتين للفترة 2022-2023.

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