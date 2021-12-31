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حرس الثورة يقتل 3 ارهابيين قتلوا 2 من عناصره

حرس الثورة يقتل 3 ارهابيين قتلوا 2 من عناصره
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن مقر عمليات القدس التابع للقوة البرية بحرس الثورة الاسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران)، مقتل ثلاثة اشرار مسلحين، اغتالوا اثنين من عناصره مؤخرا.

العالم - ايران

وأوضحت العلاقات العامة لمقر عمليات القدس في بيان لها بهذا الشأن، بأنه وعقب استشهاد اثنين من مقاتلي مقر عمليات القدس، الشهيدان "مهران شوري زاده ومحسن كيخوائي" اثناء اداء الواجب، على يد الارهابيين مرتزقة الاستكبار العالمي، تم قتل مرتكبي هذه الجريمة في عملية دقيقة وباشراف مخابراتي من قبل المقر.
وأضاف البيان: في هذه العملية المباغتة تم قتل الارهابي المدعو "مهراب شه بخش"واثنين من شركائه والمتواطئين معه الذين عملوا على زعزعة الامن وتهديد سكان مناطق جنوب شرق البلاد ، وفي جريمتهم الأخيرة اغتالوا اثنين من المدافعين عن أمن الوطن.

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حرس الثورة يقتل 3 ارهابيين قتلوا 2 من عناصره