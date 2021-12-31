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الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن الفلسطيني الذي أطلق الاحتلال النار عليه شمال سلفيت صباح اليوم بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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