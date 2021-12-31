شاهد.. الجهاد الإسلامي يحذر من استشهاد الأسير هشام أبو هواش

العالم - فلسطين



الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام أبو هواش المتدهورة اوضاعه الصحية خطيرة جدا دخل في معادلة ردع الفصائل المقاومة ووضع الاحتلال الاسرائيلي امام اختبار جديد سيكشف مرة اخرى عن ضعف وهشاشة مواقفه.لاسيما بعد تحذير هذه الفصائل الكيان الاسرائيلي من مغبة استشهاد الاسير.

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة هدد الكيان الاسرائيلي أنه في حال استشهد الأسير أبو هواش فإن المقاومة الفلسطينية ستعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها مع سبق الاصرار ملوحا بتعامل المقاومة مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامها بالرد على أي عملية اغتيال للفلسطينيين.

القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب اكد أن الحركة تريد أن يعود الاسير هشام ابو هواش الى اهله منتصرا وسالما معافا.وقال شهاب خلال وقفة تضامنية مع الاسرى الفلسطينيين، إن الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمنا كبيرا اذا تعرضت حياة هشام ابو هواش لأي خطر. وأضاف أن الفلسطينيين لن يستسلموا امام الاعتقال الاداري.

وفد طبي من وزارة الصحة أكد أن الحالة الصحية للأسير أبو هواش حرجة للغاية، مؤكدين أن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.وخلال معاينة وفحص سريري أجراه وفد طبي شكلته وزيرة الصحة مي الكيلة ، للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش، الذي يرقد في مستشفى اسرائيلية.وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث ، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلت قدرته على إدراك ما يدور حوله.والأسير أبو هواش مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ مئة وخمسة وثلاثين يوما احتجاجا على الاعتقال الاداري، وتداول نشطاء صورا مؤلمة للأسير وقد تدهورت صحته وفقد الكثير من وزنه ولم يعد قادرا على الحركة والنطق