الرئيس بوتين يوجه رسالة ثانية للطفلة السورية ايمان

العالم - سوريا

وقال الرئيس بوتين في رسالة وجهها للطفلة السورية ايمان علي سلمها جنود من القوات المسلحة الروسية العاملة في سوريا عشية عيد رأس السنة الميلادية: “عزيزتي إيمان في العام الجديد القادم أتمنى لك ولعائلتك وأصدقائك وبالطبع لجميع الأطفال السوريين الازدهار والسلام وتحقيق أكثر الرغبات العزيزة على قلوبكم.. فليمتلئ كل يوم من أيامكم بالابتسامات والفرح والسعادة”.

وأضاف الرئيس بوتين في الرسالة التي نقلت مضمونها وكالة “تاس” الروسية: “رسالتكم المليئة بالحب والإخلاص أصبحت هدية حقيقية عشية عطلة رأس السنة الجديدة.. فهي تحتوي على أفكار ليست مجرد أفكار فتاة يافعة ولكنها تعبر عن مشاعر وطنية حقيقية تجاه وطنها الأم.. وإذا كان هناك أطفال صغار ولكن شجعان مثلك ومستعدون للعمل من أجل السلام والأمن لوطنهم ليصبحوا جنودً وممرضات لكان من الأسهل علينا جميعا مقاومة الشر والتهديدات المختلفة”.

كما أعرب الرئيس الروسي عن إعجابه بشجاعة ووطنية الطفلة إيمان وعن تهانيه لها بالعام المقبل 2022 وأشارت وكالة تاس إلى أنه بعد تسليم الرسالة إلى الطفلة السورية المقيمة في مدينة اللاذقية دخل بابا نويل “بالروسية” ديد موروز وحفيدته سنيغورتشكا ونقلا الرسالة والتهاني إليها وساعداها في تحقيق رغبتها التي ذكرتها في رسالة سابقة خطتها بنفسها للرئيس بوتين بأنها تحلم بأن تصبح طبيبة عسكرية حيث تمت دعوتها إلى قاعدة حميميم العسكرية في الوحدة الطبية الخاصة وسمح لها الأطباء العسكريون الروس بعمل ضمادة بطريقة مرحة وقياس درجة الحرارة والاستماع إلى النبض وتعلم كيفية إجراء العمليات وتقديم الإسعافات الأولية كما قدم الأطباء الهدايا للطفلة.

بدورها قالت إيمان في تصريح لها: “إذا أصبحت طبيبة فسأعالج جميع المرضى وأريد ألا يكون هناك أي مرضى على الإطلاق” وأضافت: “لقد شاركت مؤخرا في فعالية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.. وأرغب في ابتكار علاج لهذا المرض”.

وتعتبر هذه الرسالة هي الثانية من نوعها حيث تلقت الطفلة إيمان رسالة من الرئيس بوتين لأول مرة في شهر آب الماضي خلال احتفالية أقامتها وزارة الدفاع الروسية بمبنى السفارة الروسية بدمشق وسلمها إياها نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر تشايكو وذلك بعد أن كانت الطفلة إيمان وجهت في وقت سابق من الشهر ذاته رسالة إلى الرئيس بوتين تحدثت فيها عن عودة الحياة الطبيعية إلى سوريا بفضل جهود جيشي البلدين.

والطفلة إيمان من مواليد جبلة بمحافظة اللاذقية تبلغ من العمر 9 سنوات في الصف الرابع من هواياتها الشعر والإلقاء وتأليف القصص باللغة الروسية والإنكليزية شاركت بحديقة بتريوت بموسكو في حفل غنائي باللغة الروسية كأصغر مشاركة بالحفل تدرس اللغة الروسية بمبادرة شخصية وألقت شعراً باللغة الروسية وقدمت خلال الحفل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.