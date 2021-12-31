بالصور.. وزير خارجية العراق يصل محل ارتكاب مجزرة جبلة الجنائية

العالم - العراق

وتفقد وزير الداخلية العراقي ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، محل الحادث الذي حصل مساء يوم أمس الخميس للإطلاع ميدانياً على تفاصيله وملابساته.

هذا وفي وقت سابق استدعى الغانمي قائد شرطة بابل اللواء علي هلال للتحقيق في حادثة جبلة .

يذكر ان محافظ بابل في العراق، حسن منديل، أكد ان الحادثة التي وقعت ليلة البارحة في قرية الرشايد في ناحية جبلة شمالي المحافظة. تندرج ضمن الحوادث الجنائية وعلى خلفية مشكلة عائلية، ولفت الى ان وضع المحافظة آمن والأجهزة الأمنية تراقب المناطق الرخوة بحثا عن جيوب للإرهاب.

وقال منديل في تصريح صحفي، إن "الحادث جنائي ,تمثل بقتل 20 شخصا من عائلة واحدة، والقضاء والجهات الامنية استمرت بالتحقيق لساعات متأخرة من ليلة البارحة".