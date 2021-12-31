الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم

إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

رحب امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي باجتماع الاطار التنسيقي في الحنانة بالعراق. 

العالم - العراق

السيد القبانجي رحب باجتماع الاطار التنسيقي في الحنانة مع السيد مقتدى الصدر بهدف توحيد الموقف، داعيا في الوقت نفسه الى مواصلة هذه الاجتماعات.

من جهة ثانية وحول تحذيرات عودة "داعش" في المناطق الرخوة قال السيد القبانجي الحشد شجرة لا تقطعوها وقد اظلتكم من حرارة الشمس فلا تقطعوها فتحرقكم حرارتها. مؤكدا في الوقت ذاته ان "داعش" شجرة خبيثة تم قلعها ولن تعود. فيما اكد: اننا نشد على ايدي قواتنا الامنية في مواجهة هذه التعرضات واهمية وقوف الحشد الى جنب قواتنا.

وفي سياق منفصل اشار الى ذكرى شهادة قادة النصر مؤكدا اننا حينما نحيي هذه الذكرى فاننا نحيي ذكرى القيم الاخلاقية وارادة الشعب والايمان والفداء وذكرى استجابة فتوى الجهاد والتلاحم بين شعبين واحياء لذكرى الانتصار والنصر الالهي ووحدة القوى الامنية.

وتابع: حينما نحيي هذه الذكرى فاننا نستذكر لؤم الاعداء وهزيمتهم وتدخل الاجنبي في بلادنا وذكرى الثبات. مبينا اننا اليوم اذ نستعيد ذكرى الشهيدين انما نعلن عن ثباتنا وثبات شعبنا في هذا الطريق، وشعارنا كما قال الامام الحسين(ع) (اما والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد).

روابط ذات صلة

بالوثيقة.. اول تعليق للسيد الصدر بعد انتهاء مهام 'التحالف الدولي' القتالية

السفير الايراني في بغداد يلتقي بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق

العراق.. أول تعليق للعامري عقب لقائه بالصدر في الحنانة

الكاظمي يعلن رسميا استكمال خروج 'التحالف الدولي' من العراق

بالفيديو والصور.. جانب من التشييع الرمزي لنعوش شهداء جريمة القائم في ساحة التحرير وسط بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إمام جمعة النجف الاشرف: ذكرى قادة النصر تعبر عن لؤم الاعداء وهزيمتهم

الاحتلال الإسرائيلي يتحدّث عن خطر يطال أسطول الغواصات.. ما أسبابه؟

بالصور.. وزير خارجية العراق يصل محل ارتكاب مجزرة جبلة الجنائية

'قاديروف': إذا استمر 'زيلينسكي' بمناهضة روسيا فسيتوجب ذلك ضم أوكرانيا

حكومة مالي: قد نستغرق 5 سنوات للعودة إلى الحكم الديمقراطي

القمع والترهيب يحرم الناشطين السعوديين من العودة إلى وطنهم