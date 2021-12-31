الاحتلال الإسرائيلي يتحدّث عن خطر يطال أسطول الغواصات.. ما أسبابه؟

العالم - الاحتلال

نقلت وسائل اعلام إسرائيلية، عن مصادر في سلاح البحر لدى الاحتلال الإسرائيلي، أن "صفقة شراء ثلاث غواصات بين "إسرائيل" وألمانيا تأخرت بصورة كبيرة، وقد يؤدي التأخير في العملية إلى تعريض أسطول الغواصات للخطر، لأن الغواصات الثلاث النشطة حالياً في طريقها إلى الخروج من الخدمة".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، "توصّل الجيش الإسرائيلي إلى اتفاقات بشأن البيانات والمدفوعات والمواصفات اللوجستية والتكنولوجية للغواصات الثلاث، التي تمّ طلبها من ألمانيا".

وقال مصدر لموقع "والا" الإسرائيلي "إذا كنا نريد أسطول غواصات، فيجب توقيع الاتفاقات بأسرع وقت ممكن، وعدم إضاعة الوقت، لأن بناء غواصة يستغرق بين 7 و8 سنوات، وسلاح بحر الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الأمن لديهما دائماً رغبة مشروعة في دمج الأنظمة الاسرائيلية، والتغييرات تؤخّر عملية البناء".