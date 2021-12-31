قراءة تفصيلة لاهم الاحداث المصيرية لعام 2021 في لبنان

العالم - خاص بالعالم

وقال قنديل في حديث لبرنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن اهم محور شكل ملامح المشهد اللبناني عام 2021 هو سفن كسر الحصار من حيث العنوان الاستراتيجي الوحيد الذي شهده لبنان خلال عام 2021.

واضاف: في البعد الاستراتيجي رسم الى مرحلة جديدة في ترسيم حدود لبنان، لان سفن كسر الحصار حرقة ورقة اميركا الرابحة ضد لبنان في محاربته اقتصاديًا.

واوضح ان حكومة الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي افرج عنها بفعل وببركة سفن كسر الحصار لان الاميركي الذي كان ملتزمًا بقسوة بدفع لبنان نحو السقوط الكامل، بعد هذا الحدث المبارك اعادة كل حساباته، لذلك افرج عن الحكومة في غلبه لبعض الاجراءات المتصلة بمنع السقوط الكامل للهيكل للبنان بالسماح باستجرار الكهرباء من الار دن والغاز من مصر، وذلك خوفًا من اي مجازفة في الاصتطدام مع المقاومة في لبنان.

عام عمق من جديد معاناة اللبنانيين على اكثر من صعيد اقتصاديًا اجتماعًا معيشًا وصحيًا حتى بات تأمين العيش الكريم من أصعب المهام، وأبعدها.

سياسيًا، استهلكت التعقيدات أكثر من نصف العام حتى أفرج عن حكومة الرئيس ميقاتي، قضائيًا اثارت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تساؤلات وريبة عن الإزدواجية في المعايير وكيل التهم الجاهزة والقرارات المعدة في مطابخ القرار الاميركي. أمنيًا اجتاز لبنان منزلق خطيرًا واستطاعت الحكمة السيايسة أن تجنب البلد شبح حرب اهلية، لكن الملفات الشائكة لم تسفر عن أي بوادر للحلول.

يطوي اللبنانيون عام 2021 على أمل ان يودعوا معه مسلسل الأزمات الذي اجتاح لبنان في السنوات الاخيرة، وان يحمل العام الجديد شيء من الأمل بحلول تاقوا اليها ولكنها تجاوزت حدود الإنتظار.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5973748