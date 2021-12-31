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خطيب طهران: ثأرنا هو معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد سليماني

خطيب طهران: ثأرنا هو معاقبة جميع المتورطين باغتيال الشهيد سليماني
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله احمد خاتمي ان الانتقام النهائي هو معاقبة جميع منفذي جريمة اغتيال الحاج قاسم سليماني ورفاقه وخاصة المجرم ترامب الذي اعلن مسؤولية هذه الجريمة صراحة.

العالم- ايران

واضاف آية الله خاتمي في خطبة صلاة الجمعة اليوم: إن دماء الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الطاهرة اجبرت الولايات المتحدة على الهروب من أفغانستان، وقريبًا سترحل من العراق لأن البرلمان العراقي لديه قرار في هذا الصدد كما تجلت مقدمة النصر في اليمن بفضل دمائهم.

واعتبر امام جمعة طهران المؤقت ان مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني بمشاركة حشود غفيرة وعشرات الملايين شخص في إيران والعراق بانها كانت مناورة عسكرية .

واشار آية الله خاتمي الى ان الكيان الصهيوني جرثومة الفساد، هاجم ميناء اللاذقية الأسبوع الماضي واستهدف مستودعًا للأغذية والأدوية، وقال: الصهاينة يبحثون دائما عن أعمال عدوانية وإرهابية.

وتطرق الى مناورات "الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله) التي نفذها ،وقال: ان سياستنا ليست العدوان بل الردع، وهذه المناورات تستهدف الردع، واضاف: إذا ارتكب الكيان الصهيوني أدنى خطأ وفكر بالعدوان على الشعب الإيراني البطل سيواجه كارثة عظيمة داخل حدوده.

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