الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مطالب بعدم خروج المصريين من المنازل.. والسبب

مطالب بعدم خروج المصريين من المنازل.. والسبب
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

ناشد محافظ العاصمة المصرية القاهرة اللواء خالد عبدالعال، المواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

العالم - مصر

وطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع إلا في حالات الضرورة، حتى تتمكن الأجهزة التنفيذية من أداء عملها في رفع تراكمات المياه، تزامنا مع موجة طقس مضطرب حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات المقبلة.

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصا على حياة المواطنين.

كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيا، للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وكان خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، خلال الساعات المقبلة.

روابط ذات صلة

"كوب شاي" يتسبب بغرق مركب وفقدان 6 صيادين في مصر!

مصر تعلن رفع سعر أحد أهم السلع الاستراتيجية في البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني يلتقي مراجع الدين في قم المقدسة

استمرار الخلافات الإسرائيلية حول لقاء عباس و'غانتس'

اهالي العاصمة اليمنية يباركون عملية فجر الصحراء

رغم إجراءات الاحتلال.. 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أهالي تل حميس يعترضون رتلا للاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة العسوية