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قائد في الحرس الثوري..

تأثيرات الشهيد سليماني في المنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى

تأثيرات الشهيد سليماني في المنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

عدّ قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاج زاده تأثيرات الشهيد الحاج قاسم سليماني في إيران والعالم والمنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

العالم- ايران

وأضاف العميد أمير علي حاج زاده ، مساء الجمعة في ملتقى "رفاق الحاج قاسم" لقدامى المحاربين في الجهاد والشهادة في طهران: "مضى عامان على استشهاد الحاج قاسم فيما كشفت العديد من الجوانب الخفية لهذا الاغتيال من قبل الاميركيين واهدافهم من وراء هذه العملية.

وتابع: "الجرائم التي ارتكبها النظام الإرهابي الأميركي والذين دعموا وحرضوا على هذا الحادث لم تكن مجرد إنهاء الوجود المادي لهذا القائد ، لكنهم سعوا إلى توجيه ضربات شديدة إلى بلدنا ، وكانت نواياهم تفوق ما أثير لحد الآن.

وشدد قائد سلاح الجوفضاء في الحرس الثوري الإسلامي على أن "تقييم المعلومات التي قدموها حول هذه العملية هو أن إيران لن ترد على هذا الاغتيال".

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قائد في الحرس الثوري.. تأثيرات الشهيد سليماني في المنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى

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