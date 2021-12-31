أمريكي يقتل ابنته معتقدا أنها لص

العالم ـ الأميركيتان

وأفادت شبكة "ABC" الأمريكية بأن المحققين يبحثون في وفاة جانا هيرستون، 16 عاما، من كولومبوس بولاية أوهايو والتي أصيبت برصاصة في مرآب منزلها.

وقالت "ABC" نقلا عن موقع صحيفة "كولومبوس ديسباتش" إن والدة هيرستون أفادت بأن والدها فتح النار لأنه اعتقد أنها دخيلة.

وذكرت صحيفة "ديسباتش" أنه يمكن سماع الأب في المكالمة وهو يسأل عما كانت تفعله ابنته ثم سُمع هو ووالدتها يتوسلان لها لتستيقظ.

إلى ذلك، أشار شبكة "ABC" إلى أن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 4:28 صباحا وتم نقل هيرستون إلى مستشفى ماونت كارمل إيست في حالة حرجة، حسبما ذكرت إدارة شرطة كولومبوس، وتم إعلان وفاتها في الساعة 5:42 صباحا، وفقًا للمحققين.

وأوضحت أن إدارة شرطة كولومبوس لم تقدم المزيد من التفاصيل على الفور، لكنها أحالت الأمر إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة فرانكلين للمراجعة.

وأكدت الشبكة الأمريكية أنه وحتى صباح الخميس لم يتم توجيه أي تهم جنائية لوالد الضحية.