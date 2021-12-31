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الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر اسطوانة الغاز

الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر اسطوانة الغاز
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

رفعت الحكومة الأردنية أسعار البنزين في البلاد، مؤكدة أن الزيادة قدرها قرش ونصف.

العالم - الأردن

وحسب موقع عمون، فقد تمخض اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية، الشهري، اليوم الجمعة، عن عدة قرارات تخص أسعار المشتقات البترولية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقررت اللجنة أن كون سعر بيع البنزين أوكتان 90 850 فلساً للتر، بزيادة قدرها 15 فلساً، وسعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 1085 فلساً للتر، بزيادة 15 فلساً كذلك.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة نابعة من دراسة أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية العالمية خلال شهر يناير، مع مقارنتها بمثيلاتها لشهر اكتوبر/ تشرين ثاني الماضي.

وفيما أبقت اللجنة سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير للواحدة، قررت كذلك تثبيت أسعار الديزل لتكون كما هي 615 فلساً للتر، وكذلك تثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر.

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