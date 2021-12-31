المشاط يعزي بوفاة المناضل السلطان الرصاص بن حسين

العالم - اليمن

وأشاد المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد وكيل محافظة البيضاء حسين الرصاص وعبدالقادر الرصاص وأسرته، بمناقب الفقيد الوطنية حيث عمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين.

وأشار إلى مواقف الفقيد المشرفة في استقبال أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة البيضاء .. مؤكداً أن رحيل الشيخ السلطان الرصاص بن حسين مثل خسارة فادحة على محافظة البيضاء خاصة والوطن بشكل عام.

وعبر رئيس المجلس السياسي اليمني عن صادق العزاء وعميق المواساة لنجلي الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة وآل الرصاص وكافة أبناء مديرية مسورة ومشايخ وقبائل محافظة البيضاء عامة في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".